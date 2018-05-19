Азербайджан может производить одежду мировых брендов - ПОДРОБНОСТИ

Ассоциация производителей и экспортеров текстильной продукции Азербайджана планирует в перспективе привлекать известные зарубежные компании для налаживания производства одежды в стране, сказала Trend председатель ассоциации Мехрибан Ахундова, передает Day.Az.

По ее словам, это может быть сделано после решения вопроса снижения себестоимости производимой продукции.

"Сегодня актуальным является вопрос снижения себестоимости текстильного производства в Азербайджане, доведения цены готовой продукции до уровня среднемировой. В частности, речь идет об одежде любого вида, например трикотажной и детской. Это можно сделать за счет снижения таможенных пошлин на импорт таких материалов, как пуговицы, клей, замки, кнопки и так далее. Снижение пошлин приведет к развитию швейного производства, которое в основном выполняет государственные заказы. В то же время на рынок завозится более доступная по цене одежда из Пакистана, Турции и Китая, которая изготавливается с применением синтетических материалов", - отметила Ахундова.

По ее словам, с целью решения данного вопроса ассоциация готовит обращение в правительство Азербайджана.