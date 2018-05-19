Центробанк Азербайджана проведет очередной депозитный аукцион
19 мая 2018 12:07 154
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 21 мая проведет очередной депозитный аукцион, сообщает ЦБА.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках аукциона ЦБА планирует привлечь 350 миллионов манатов. Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.
Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 8,01-10,99 процента.
Срок размещения средств - 14 дней.
Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года.
В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два с государственным участием.
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