Создан комитет кредиторов азербайджанского Demirbank

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) создал комитет кредиторов Demirbank, сообщает в субботу фонд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, cогласно сообщению, первое заседание комитета состоится первого июня в административном здании фонда по адресу: город Баку, проспект Бабека, 16.

Участники заседания ознакомятся с положением комитета, изберут его председателя и секретаря, а также подготовят план работ и определят следующую дату заседания комитета.

Как ранее сказал заместитель председателя ADIF Вугар Абдуллаев, фонд обратился в суд для создания комитетов кредиторов в большинстве ликвидируемых банков. По его словам, в ближайшее время будут созданы комитеты кредиторов во всех ликвидируемых банках.

В настоящее время комитеты кредиторов созданы в Bank Standard, AtraBank, Kredobank, Кавказском банке развития и Gandjabank.

Отметим, что ADIF занимается ликвидацией 12 банков.

Лицензия Demirbank была отозвана 23 декабря 2017 года. Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана сообщала, что лицензия ликвидирована по причине несоответствия совокупного капитала банка минимальному требованию, установленному для банков, а коэффициент адекватности совокупного капитала - ниже трех процентов, предусмотренных законодательством. У банка также отсутствовали возможности для выполнения обязательств перед кредиторами.

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