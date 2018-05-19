Казахстанско-китайский центр огласил направления сотрудничества с азербайджанским бизнесом - ДЕТАЛИ

Делегация Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) Хоргос (Казахстан) может посетить Азербайджан до конца 2018 года для налаживания торгово-экономических связей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил президент АО МЦПС "Хоргос" Кахарман Джазин.

"В Казахстане есть заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Конфедерацией предпринимателей Азербайджана. Мы получили приглашение AZPROMO посетить Азербайджан и надеемся, что в этом году такая встреча состоится", - отметил Джазин.

Он выразил уверенность в реальной возможности налаживания экономических и торговых связей и пригласил азербайджанских предпринимателей посетить МЦПС "Хоргос".

"Азербайджан занимает сегодня лидирующие позиции среди стран СНГ по обеспечению себя продовольственными товарами первой необходимости, активно поставляет их в Казахстан. Сам я ничего вкуснее азербайджанских гранатов не знаю! Поэтому мы готовы наладить взаимовыгодное сотрудничество в части экспорта продукции, сферах торговли, туризма", - сказал Джазин.

Напомним, что МЦПС "Хоргос" - уникальный проект двух государств - Казахстана и Китая. Это центр торгового, экономического, туристического и инвестиционного сотрудничества. Он состоит из казахстанской и китайской частей, расположенных на приграничных сопредельных территориях двух государств и соединенных специальным переходом, проходящим через государственную границу.

По словам Джазина, в настоящее время на основной территории центра 15 инвестиционных компаний ведут строительство 35 объектов общей площадью 748 тысяч квадратных метров с объёмом капиталовложений 438,9 миллиарда тенге. Кроме того, ведется разработка рабочих проектов по пяти инвестиционным объектам, договора по которым заключены в 2018 году, общей площадью 33,8 тысячи квадратных метров. Строительство данных объектов начнется в начале лета. Объем инвестиций - 12,3 миллиарда тенге. В том числе будут реализованы проекты Челябинской области РФ общей площадью 2500 квадратных метра, которые планируется завершить к сентябрю текущего года.

Ранее в эксплуатацию были введены три объекта терминальной зоны, два торговых дома инвестиционного объекта "Центральная площадь "Самрук". В ближайшие месяцы откроются для посетителей торговый дом "Хуан Шынгыс" и торгово-развлекательный комплекс "Victoria City". В казахстанской части МЦПС к концу года ожидается сдача около 20 объектов площадью 400 - 30 000 квадратных метров.