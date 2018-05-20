Азербайджан полностью устранить зависимость от импорта сливочного масла - ПОДРОБНОСТИ

К 2019 году в Азербайджане планируется почти полностью устранить зависимость от импорта сливочного масла, сказал Trend исполнительный директор Общественного объединения "Производители и экспортеры молока и молочной продукции Азербайджана" Самир Эйюбов, передает Day.Az.

"Азербайджан достаточно серьезно зависит от импорта сливочного масла. Государство намерено решить этот вопрос. С этой целью, до середины 2019 года в стране будет создано два новых предприятия, на базе уже существующих. Для этого закупаются дополнительные производственные линии. Перерабатывающая мощность каждого предприятия составит 200 тонн молока в сутки. Это приблизительно 10 тонн сливочного масла", - отметил Эйюбов.

По словам исполнительного директора, финансирование проектов будет осуществляться по линии Национального фонда поддержки предпринимательства. Их сумма пока не оглашается.

Отметим, что за первый квартал 2018 года Азербайджан импортировал сливочное и другие виды произведенных из молока масел, на сумму 20,69 миллионов долларов. Это на 53 процента больше чем за аналогичный период 2017 года.