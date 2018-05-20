В Баку изменились цены на недвижимость - ПОДРОБНОСТИ

В апреле 2018 года цены на рынке недвижимости Баку выросли на 2,49 процента по сравнению с показателем марта, сообщил Trend генеральный директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в области недвижимости Нусрет Ибрагимов, передает Day.Az.

По оценкам эксперта, за прошедший месяц рост цен затронул практически все сегменты рынка.

"Так, цены на первичном рынке жилья за месяц увеличились на 3,98 процента, на вторичном рынке - на 3,44 процента, на земельном рынке - на 1,06 процента, на рынке аренды жилья - на 0,39 процента, а на рынке коммерческих объектов - на 4,44 процента. За месяц снижение было зарегистрировано только на рынке аренды коммерческих объектов - на 0,39 процента", - сказал Ибрагимов.

Эксперт отметил, что по сравнению с показателем на конец апреля прошлого года цены на рынке недвижимости незначительно снизились - на 0,87 процента. По его словам, в основном снижение связано с удешевлением цен на рынке коммерческих объектов.

"Так, по сравнению с показателем на конец апреля прошлого года цены на рынке вторичного жилья снизились на 2,28 процента, а на рынке коммерческих объектов - на 10,86 процента. При этом рост наблюдался на рынке первичного жилья (на 0,27 процента), на земельном рынке (7,01 процента) и на рынке аренды жилья (2,43 процента). Цены на рынке аренды коммерческих объектов остались неизменными", - сказал Ибрагимов.

В заключение эксперт добавил, что рынок демонстрирует тенденцию к стабилизации и к концу года на рынке ожидается шестипроцентный рост.