Азербайджан и Сербия подпишут два важных соглашения
21 мая 2018 11:14 185
Азербайджан и Сербия подпишут два соглашения в сфере авиационного и автомобильного транспорта в рамках визита президента Сербии Александра Вучича в Баку 21-22 мая.
Об этом говорится в сообщении, распространенном на сайте правительства Сербии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Документы с сербской стороны подпишет министр строительства, транспорта и инфраструктуры Зорана Михайлович.
Как отмечается, эти соглашения позволят создать условия для открытия прямых авиарейсов между Белградом и Баку, а также способствуют расширению экономических и торговых связей между странами.
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