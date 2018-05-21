Азербайджан и Сербия подпишут два важных соглашения

Азербайджан и Сербия подпишут два соглашения в сфере авиационного и автомобильного транспорта в рамках визита президента Сербии Александра Вучича в Баку 21-22 мая.

Об этом говорится в сообщении, распространенном на сайте правительства Сербии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Документы с сербской стороны подпишет министр строительства, транспорта и инфраструктуры Зорана Михайлович.

Как отмечается, эти соглашения позволят создать условия для открытия прямых авиарейсов между Белградом и Баку, а также способствуют расширению экономических и торговых связей между странами.

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