Новые вакансии от Azercell на карьерной выставке - ФОТО

Компания Azercell на протяжении всей 22-летней деятельности способствует выходу студентов и выпускников на рынки труда, а также решению проблем занятости молодежи и продолжает участвовать в проводимых в нашей стране Карьерных выставках. Так, с целью содействия процессу интеграции выпускников и студентов старших курсов в деловую среду сотрудники отдела кадров и департамента управления клиентскими каналами приняли участие в очередных карьерных выставках, которые были организованы в Азербайджанском Государственном Университете Нефти и Промышленности и Университете "Азербайджан". Посетителям выставки была предоставлена информация о вакансиях, имеющихся в компании, о Программах Студенческой Стипендии и Стажировки, а также были освещены вопросы, касающиеся выбора кадров и процесса приема на работу. В ходе выставки, которая открывает молодым людям возможность ознакомиться с новыми предложениями, участники были также проинформированы о последних достижениях и услугах, предлагаемых Azercell. Студентам и выпускникам, посетившим стенд Azercell, были вручены подарки.

Целью организуемых в нашей стране карьерных выставок является установление контакта между студентами и представителями компаний, а также сближение молодых кадров с потенциальными работодателями.

Отметим, что согласно результатам исследований, проведенных международной исследовательской и консалтинговой компанией ACT, по уровню заработной платы, благоприятным условиям труда, а также обращению с сотрудниками, перспективам развития сотрудников и т.д. компания Azercell была объявлена одной из 3-х лучших компаний-работодателей страны, а среди мобильных операторов Azercell - лучшая компания-работодатель. В то же время согласно исследованиям компании Ernst & Young Azerbaijan среди студентов и профессионального жюри компания Azercell была признана одной из 10-ти лучших компаний-работодателей страны. Напомним, что Azercell - единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного Золотого сертификата "İnvestors İn People".

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ООО "Azercell Teleсom", будучи лидером сектора мобильной связи, а также крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Обладая 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие 3 услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного Золотого сертификата "İnvestors İn People" (Инвесторы в людей).