Али Ахмедов сказал, сколько нужно создавать в стране рабочих мест ежегодно

В Азербайджане цели устойчивого развития являются одним из важнейших направлений деятельности правительства. Об этом вице-премьер Али Ахмедов сказал в понедельник на международной конференции "К Целям устойчивого развития: пропаганда устойчивого развития и достойной жизни", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ахмедов отметил, что один из самых важных факторов в мире для изменения жизни людей связан с трудом, и правительство Азербайджана предпринимает все необходимые шаги по обеспечению граждан достойной работой.

"За последние 15 лет в Азербайджане были созданы 1,9 миллиона новых рабочих мест, что составляет около 40 процентов активного населения в Азербайджане", - сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что Азербайджан входит в число стран со стремительным ростом населения, который составляет до 1,2 процента в год.

"Это достаточно большая цифра, которая обусловливает необходимость создания более 100 тысяч рабочих мест ежегодно", - сказал Ахмедов.

По его словам, 46 процентов населения страны составляют лица в возрасте до 29 лет.

"Это ставит важные задачи по обеспечению молодежи работой. Необходимые шаги в этом направлении будут продолжены", - сказал вице-премьер.

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