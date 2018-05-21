Администрация президента Турции: Баку и Анкара обеспечивают энергобезопасность Европы

Баку и Анкара обеспечивают энергобезопасность Европы. Об этом в понедельник сообщили Trend в администрации президента Турции, передает Day.Az.

В администрации президента Турции отметили, что Баку и Анкара смогли использовать свой потенциал во благо региона.

Как отметили в администрации президента Турции, в настоящее время отношения Турции и Азербайджана находятся на высшем уровне и две братские страны являются ключевыми государствами региона в политическом, экономическом и энергетическом плане.

Комментируя ожидаемое в скором времени открытие Трансанатолийского трубопровода (TANAP), в администрации президента Турции сказали, что этот проект всегда являлся приоритетным для Анкары.

"Реализация проекта TANAP стала показателем того, как Азербайджан и Турция использовали свой потенциал во благо региона, а также Европы", - сообщили в администрации президента Турции.

Отметим, что ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак сказал, что церемония ввода в эксплуатацию TANAP состоится 12 июня 2018 года.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

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