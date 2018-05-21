“eMotion32” - Открой для себя улыбку!

19 мая в Национальном Музее Искусств Азербайджана прошла презентация социального проекта "eMotion32", автором которого является журналист, блогер и радиоведущий Рамин Мусаев. В презентации фотопроекта участвовали известные социально-активные персоны.

Во время открытия выставки и презентации проекта автор рассказал следующее: "Эта идея появилась совсем недавно. Знакомая попросила снять ее на смартфон. Во время съемки увидел ее меняющиеся эмоции, у меня зародилась идея сделать проект с положительными эмоциями. Фотографии снимал на новейший смартфон Samsung. Мне очень понравилось качество съёмки, особенно в жанре "Портрет" с эффектом "боке", который размывает фон и создает фотографии на уровне профессиональной съемки.

С этой идеей обратился в местный офис Samsung и встретился с маркетинг-директором Джавадханом Бабаевым. Ему понравилась идея, и они решили поддержать меня в проекте. Для съемок решено было использовать смартфон Samsung S9+ с двумя камерами. Будучи техноблогером, я знаю, что на этом смартфоне лучшие камеры в своем классе. После печати фотографии меня удивило их высокое качество. Я увлекся портретными съемками, поэтому продолжу снимать портреты и размещать на странице проекта в Instagram".

Название проекта "eMotion32" означает "эмоции" и "действуй" от английского слова "Motion". А цифра 32 - количество фотографий и означает широкую улыбку в 32 зуба. Одним словом - позитивные эмоции.

"Я выбрал 32 позитивных и успешных человека, провел съемки в обычные дни. Даже некоторые из этих встреч были случайными. Всех героев проекта знаю лично и давно, так что они всегда настроены позитивно.

В социальных сетях мы часто сталкиваемся с пессимистичными, негативными статусами и агрессивными комментариями. Прочитавшие такие статусы пользователи, независимо от себя впитывают этот негатив. Поэтому, цель проекта - привнести позитив в жизнь людей", - рассказал Рамин Мусаев.

Психологи доказали, что человек с позитивным настроем быстрее добивается успеха. Даже трудности надо воспринимать положительно, потому что это знак того, что надо менять свою жизнь к лучшему. Люди боятся перемен, они боятся новизны, поэтому переживают стресс и даже впадают в депрессию.

Автор проекта говорит: "Последние 5 лет мне пришлось пройти через большие сложности, быть на грани жизни и смерти. Увидев знак, понял, что надо срочно менять свой образ жизни и главное - себя. Я на все смотрю философски и позитивно - даже на трудности. Мы - зеркало своего окружения. Как мы относимся к ним, так же они отвечают нам взаимностью. Я люблю свою страну и хочу, чтобы каждый представитель нашего народа был успешным и в хорошем настроении. И цель моего проекта заключается именно в этом".



Фотовыставка "eMotion32" проходит в Национальном Музее Искусства Азербайджана с 20 по 25 мая. Вход свободный. С проектом можно ознакомиться на сайте www.pozitivol.az и на Instagram странице @eMotion32.

Давайте вместе откроем в себе улыбку!