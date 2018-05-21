Бизнесмены Азербайджана и России расширяют сотрудничество - ДЕТАЛИ

В понедельник в Баку прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Национальной конфедерацией предпринимателей (работодателей) Азербайджана и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, документ подписали президент Конфедерации Мамед Мусаев и президент РСПП Александр Шохин.

Согласно документу, стороны обязуются в рамках своих прав и возможностей оказывать содействие в реализации межгосударственных договоренностей между Азербайджаном и Россией в сфере торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также в выработке соответствующих механизмов их эффективной реализации. Стороны будут содействовать налаживанию и развитию связей, контактов и долгосрочных взаимовыгодных отношений между деловыми кругами двух стран.

Соглашение также отражает стремление сторон к решению проблем и устранению препятствий, с которыми могут сталкиваться хозяйствующие субъекты - члены двух организаций в процессе сотрудничества, в том числе в области трудовых отношений, налогообложения, таможенных процедур, регулирования механизма взаимных платежей и транспорта.

Кроме того, стороны будут оказывать всестороннее содействие развитию и углублению экономических отношений на межрегиональном уровне и созданию эффективных форм сотрудничества в этом направлении.

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