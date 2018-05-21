Министр энергетики Болгарии посетит Баку

Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова в июне посетит Азербайджан. Об этом сообщили в понедельник Trend в посольстве Болгарии в Баку, передает Day.Az.

В посольстве отмечают, что министр, как ожидается, примет участие в международной конференции "Южный газовый коридор и энергетическая безопасность в Юго-Восточной Европе".

Участники конференции обсудят энергобезопасность Юго-Восточной Европы и Балканского региона, роль Азербайджана в диверсификации маршрутов поставки газа в Европу, развитие Европейского энергетического союза, роль Болгарии в энергобезопасности Европы и реализации проекта "Южный газовый коридор" и другие вопросы.

Отметим, что 29 мая в Баку состоится церемония запуска проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня газ достигнет Эскишехира, где и состоится открытие "Трансанатолийского трубопровода" (TANAP) - турецкой части проекта.

"Южный газовый коридор" стоимостью более 40 миллиардов долларов является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

Первый этап проекта предполагает транспортировку газа с месторождения "Шах Дениз" по Южнокавказскому, а затем Трансанатолийскому (TANAP) трубопроводам до турецкого города Эскишехир.

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