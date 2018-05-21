Болгария всецело заинтересована в энергосотрудничестве с Азербайджаном - МНЕНИЕ ИЗ СОФИИ

Для Болгарии фактор энергетического сотрудничества с Азербайджаном представляет особую значимость, и в этом направлении особенно в последние годы есть заметные продвижения.

Об этом заявил Day.Az болгарский эксперт- экономист Йордан Николов. Болгария, отметив, что Болгария всецело заинтересована в энергосотрудничестве с Азербайджаном-

По его словам, Азербайджан - единственная страна на Кавказе, которая является гарантом энергобезопасности европейских стран, среди которых Болгария также не является исключением.

"Болгария импортирует азербайджанскую нефть, и на нынешнем этапе сотрудничества есть реальные предпосылки поставок азербайджанского газа в Болгарию. Реализация крупного энергопроекта Южный газовый коридор, который активно поддерживается Европой, дает все основания полагать, что Болгария может стать газовым узлом для поставок энергоресурсов Азербайджана в Европу.

Фактически уже к 2020 году азербайджанский газ начнет поступать на территорию Болгарии в количестве, составляющем одну треть общего потребления. Это значит, что буквально через два года Болгария начнет получать ежегодно миллиард кубометров азербайджанского газа", - сказал эксперт.

Он отметил, что Болгария проводитит политику диверсификации энергопоставок и всецело поддерживает проект "Южный газовый коридор".

"Подтверждением большого интереса Болгарии в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном является и ее участие в строительстве двух интерконнекторов Греция-Болгария (IGB) и Турция-Болгария.

Именно благодаря поддержке и инициативам азербайджанской стороны в этом направлении имеются реальные успехи",- заявил экономист, отметив, что

Азербайджан играет ведущую роль с точки зрения диверсификации энергетических источников на европейский рынок.

Азербайджан и Европейский Союз серьезно заинтересованы друг в друге - МНЕНИЕ

Напомним, что в перспективе азербайджанский газ будет поступать в Болгарию через интерконнектор Греция -Болгария(IGB), который будет соединен с "Южным газовым коридором".

Газ будет направляться из Азербайджана, и проходить через Грузию, Турцию, Грецию, Италию и Албанию, а далее из Греции посредством интерконнектора поступит в Болгарию.

IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз".

IGB будет подключен к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР), по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки. Первоначальная мощность IGB составит 3 млрд куб. метров газа. Стоимость проекта оценивается примерно в 240 млн евро.

Матанат Насибова