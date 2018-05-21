Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR получит первое сырье для переработки из Азербайджана в конце июня текущего года, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на генерального директора завода Месута Ильтера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по словам Ильтера, затем ожидается поставка сырья из Центральной Азии и России.

Как отметил гендиректор, установка по переработке нефти будет запущена в конце второй декады июля, а открытие НПЗ ожидается в октябре 2018 года.

"Строительство НПЗ STAR завершено на 99,1 процента, на реализацию проекта до сих пор потрачено 5,2 миллиарда долларов США. Общая стоимость проекта составляет 6,3 миллиарда долларов", - добавил Ильтер.

На НПЗ STAR будут производиться нафта, дизельное топливо с ультранизким содержанием серы, авиационный керосин, нефтяной кокс, сжиженный газ и другие продукты. НПЗ не будет производить бензин и мазут. На заводе планируется осуществлять переработку таких сортов нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals.

На сегодня долевое распределение в проекте следующее: 60 процентов принадлежат Rafineri Holding (в 100-процентном владении SOCAR Turkey Energy), которая ранее выкупила все 18,5 процента долевого участия Turcas Petrol в проекте, и 40 процентов - SOCAR.

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