ЗАО AzerGold организовало для педагогов ознакомительный тур на Човдарское месторождение - ФОТО

20 мая ЗАО AzerGold организовало для педагогического состава Азербайджанского университета архитектуры и строительства (АУАС) ознакомительный тур на Човдарское месторождение драгоценных металлов в Дашкесанском районе, сообщает компания в понедельник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, тур, осуществленный с целью информирования педагогов АУАС о деятельности месторождения и осуществляемых здесь процессах, начался с ознакомления с правилами безопасности на территории предприятия. Далее гости подробно ознакомились с принципами работы лаборатории, созданными для рабочих условиями, а также с процессом добычи и обработки драгоценных металлов. Деятельность одного из лидирующих предприятий на территории стран СНГ по таким критериям, как извлечение золота, применение современных технологий и охрана окружающей среды была встречена со стороны гостей большим интересом.

Отметим, что инфотур был осуществлен в рамках подписанного в ноябре 2017 года меморандума о сотрудничестве между ЗАО AzerGold и Азербайджанским университетом строительства и архитектуры. Согласно совместному плану мероприятий между двумя учреждениями, четверо студентов университета с февраля по май текущего года прошли производственную практику на Човдарском предприятии, где ознакомились с мерами безопасности, строительством участка кучного выщелачивания, освоили офисные программы, используемые при строительстве (MS Office, AutoCAD, ArchiCAD, Tekla), а также обучились правилам приема в эксплуатацию строительного объекта.

Кроме того, в апреле текущего года ЗАО организовало в университете семинар на тему "Первые шаги в карьере", где студенты получили базовые знания для правильного составляения резюме, а также получили рекомендацию о правилах поведения на собеседованиях.

В течении текущего года со стороны ЗАО также планируется проведение мастер-классов, подготовка исследований на конкретных примерах, предоставление предложений по использованию и анализу технологий и оборудования, используемого в горнорудной и строительной сферах.

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