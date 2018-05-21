Крупная китайская корпорация намерена сотрудничать с SOCAR - ФОТО

Президент азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев в понедельник принял делегацию во главе с исполнительным директором "Китайской корпорации по страхованию экспортных кредитов (SINOSURE)" Вангом Йином. Об этом сообщается в понедельник на сайте госкомпании, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе встречи обсуждались имеющиеся возможности для участия китайских компаний в проектах SOCAR, реализуемых в областях разведки, добычи, транспортировки, переработки и химической области. Была подчеркнута необходимость обмена информацией между SINOSURE и SOCAR для привлечения китайских компаний к вложению инвестиций в азербайджанскую экономику, а также необходимость укрепления совместных усилий для деятельности в данном направлении. Обсуждались также инвестиционные возможности для китайских компаний в странах региона, где действует SOCAR.

SINOSURE является единственной страховой компанией, специализирующейся в сфере страхования экспортных кредитов. К своей деятельности она приступила в декабре 2001 года. Штаб-квартира расположена в городе Пекин. SINOSURE сформировала сеть обслуживания в масштабах страны. За последние годы компания застраховала инвестиции в размере 187,2 миллиарда долларов, а также средние и долгосрочные экспортные кредиты в размере 141,4 миллиарда долларов. В настоящее время SINOSURE оказывает услуги 85 тысячам клиентов во всем мире.

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