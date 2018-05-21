Международный Банк Азербайджана стал победителем межбанковского шахматного турнира

По инициативе Ассоциации Банков Азербайджана (АБА) и Шахматной Федерации Азербайджана 14-18 мая 2018-го года состоялся межбанковский турнир по шахматам по случаю 95-летия со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Турнир в котором приняло участие около 80 участников от 28 кредитных организаций проводится уже в третий раз, с 2016-го года.

Согласно результатам турнира в командном зачете победу одержала команда Международного Банка Азербайджана. Второе и третье место заняли Rabitabank и Bank of Baku соответственно.

В индивидуальном зачете 1, 3 и 8 места заняли представители Международного Банка Азербайджана Рауф Гаджылы, Расул Мансимли, Рашад Бадалов, 2 место - представитель Ata Bank Орхан Гусейн. В индивидуальном зачете 4 место занял Эльбрус Сулейманлы из Accessbank, 5 место - Эльвин Исмайлов из Rabitabank, 6 место - Руслан Алияров из Turan Bank, 7 место - Джавид Мамедов из Unibank. В этом году в рамках турнира также была оказана поддержка в прохождении лечения молодому шахматисту Али Гурбанову.

Основной целью проведения этого турнира является популяризация шахмат в Азербайджане, а также повышение эффективности времяпрепровождения сотрудников банковского сектора.