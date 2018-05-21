Azercell представил нашу страну на выставке XXV TIBO-2018

Ведущий оператор азербайджанского рынка связи Azercell Telecom представил нашу страну на ещё одной международной выставке. На XXV Международной Телекоммуникационной Выставке - Форуме TIBO-2018 проходящей в Минске, Беларусь, в составе делегации при Министерстве Транспорта, Связи и Высоких Технологий компания Azercell представила свои новейшие решения, технологии 3G и 4G, различные услуги по технологиям M2M для корпоративных структур, а также услугу виртуальный ATS для компаний, позволяющей мобильным и стационарным телефонам быть интегрированными в единую сеть.

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и другие официальные лица посетили Национальный Павильон Азербайджана в рамках VIP-турне, организованного для выставки, и ознакомились с инновациями в сфере ИКТ нашей страны.

Выставка-форум, представляющий продукты более 100 компаний из 15 стран мира, считается глобальной платформой для новых достижений и передового опыта в области информационных технологий. Выставку TIBO-2018 посетили более 18 000 представителей органов государственного управления, научно-исследовательских и образовательных учреждений, различных отраслей экономики и бизнеса.

Следует отметить, что Azercell неоднократно представлял нашу страну на международных выставках и конференциях и был удостоен престижных премий.

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ООО "Azercell Teleсom", будучи лидером сектора мобильной связи, а также крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Обладая 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие 3 услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного Золотого сертификата "İnvestors İn People" (Инвесторы в людей).