Турция рассчитывает на многомиллиардные инвестиции из Азербайджана - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА

Турция рассчитывает, что азербайджанские предприятия инвестируют в экономику страны 23,6 миллиарда турецких лир, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, передает Day.Az.

Как отметил министр, предположительно, эти средства будут направлены в 42 зоны поощрения инвестиций. В период с 2002-го по февраль 2018 года, продолжил Зейбекчи, азербайджанские компании инвестировали в экономику Турции около шести миллиардов долларов. По этому показателю азербайджанские инвесторы находятся на 12-м месте.

"Значимая часть этих инвестиций пришлась на энергетический сектор и переработку нефти. Кроме того, в последнее время азербайджанских инвесторов привлекает сектор недвижимости", - добавил министр, выразив надежду, что со временем азербайджанские инвестиции в Турцию будут более диверсифицированными.

В свою очередь, отметил он, турецкие инвестиции в Азербайджане сосредоточены в сферах ИКТ, финансов и страхования, добывающей промышленности, табачной продукции, пищевой промышленности, в том числе в сфере напитков и питания. Как отметил Зейбекчи, согласно статистике, по методике Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), турецкие инвестиции в экономику Азербайджана составили 786 миллионов долларов.

"Братский Азербайджан - одна из стран, которую наши компании всегда считали привлекательной с точки зрения инвестиций. Наши культурные и исторические связи, растущая экономика, богатые природные ресурсы и географическое расположение - лишь некоторые из привлекательных аспектов. Надеюсь, что наши компании и в дальнейшем продолжат расширять свою деятельность в Азербайджане и будут работать на благо народов двух стран", - подчеркнул Зейбекчи.

По словам министра, ИКТ, финансы, сельское хозяйство, пищевая промышленность, энергетика - это те области, где Азербайджан предлагает значительные возможности для инвестиций.

"В настоящее время у нас уже есть серьезные инвестиции в этих сферах, однако мы не считаем их достаточными и планируем еще сильнее развить сотрудничество в этом направлении", - сказал министр.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Турцией в 2017 году составил 2,64 миллиарда долларов, из которых на экспорт в эту страну пришлось 1,37 миллиарда долларов. Товарооборот между двумя странами в 2017 году вырос на 14,8 процента. В первом квартале текущего года азербайджано-турецкий торговый оборот составил 573,1 миллиона долларов (рост за год на 3,7 процента).