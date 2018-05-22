Азербайджан намерен внедрить обязательное страхование туристов - ПОДРОБНОСТИ

Ассоциация страховщиков Азербайджана (АСА) намерена внедрить в стране обязательное страхование прибывающих туристов, сообщил в интервью Trend председатель АСА Мустафа Аббасбейли, передает Day.Az.

По словам председателя АСА, в настоящее время данный механизм активно применяется во многих странах мира.

"Обязательное страхование прибывающих в страну туристов активно применяется во многих странах мира, в частности во всех развитых странах. Мы также хотим сделать данный сегмент обязательным. Если наше предложение будет принято, то механизм регуляции будет осуществляться через наши посольства и консульства, центры ASAN Visa, а также на контрольно-пропускных пунктах страны. Если у Азербайджана визовый режим с какой-то страной, то граждане этой страны должны будут предоставлять страховку при получении визы, в случае же отсутствия визового режима, наличие страховки будет проверяться на границе. Если же турист прибывает в Азербайджан со страховым полисом собственной страны, то ему нет необходимости дополнительно приобретать страховку в Азербайджане", - отметил Аббасбейли.

Рассказывая о страховании туристов, выезжающих из Азербайджана, глава АСА выразил сожаление, что обязать их заключать страховые договора не предоставляется возможным. Аббасбейли добавил, что в данном сегменте рынка, АСА намерена проводить мероприятия, направленные на популяризацию страхования туристов.

"В данном случае мы не намерены внедрять обязательное страхование, а просто увеличить охват нынешнего travel-страхования - вести определенную работу с туристическими компаниями, чтобы они поощряли страхование для увеличения объема продаж. Здесь также присутствует социальная составляющая. Как многие знают, за рубежом медицина намного дороже. Поэтому люди, выезжающие без страховки, часто сталкиваются с неприятными ситуациями. Иногда даже случаются фатальные случаи, когда бывает, нужна репатриация. Поэтому в данном сегменте мы хотим расширить пропаганду, чтобы население знало о необходимости туристической страховки", - сказал глава Ассоциации.

В настоящее время страховые компании Азербайджана предлагают своим клиентам туристические страховки на добровольной основе. Страхование охватывает только туристов, выезжающих из страны, но, к сожалению, не все граждане Азербайджана заключают страховые договора при туристических поездках.

Согласно данным Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана, по итогам первого квартала 2018 года сборы по страхованию туристов составили 636 тысяч манатов, при выплатах в 37 тысяч манатов.