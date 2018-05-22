AccessBank начал обратный отсчет

22 мая 2018 12:15

В рамках выгодной кредитной кампании в честь 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, AccessBank начал обратный отсчет. Так, до завершения кампании осталось всего 10 дней.

Клиенты, взявшие бизнес-кредиты или кредиты наличными до 31 мая, получают возможность воспользоваться ЛЬГОТНЫМ ПЕРИОДОМ до 100 дней и получить в ПОДАРОК сумму процентов за последние 100 дней кредитного срока.

Спешите максимально воспользоваться оставшимися 10-ю днями - расширяйте свой бизнес и реализуйте свои давнишние мечты вместе с AccessBank-ом.

Подробную информацию можно получить также на страницах Банка на Facebook и Twitter, а также в Контактном центре по номеру 151.

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