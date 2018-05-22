Александр Вучич: Сербия готова предоставить льготы азербайджанским инвесторам

22 мая 2018 12:25

Сербия приглашает азербайджанских предпринимателей инвестировать в ряд отраслей экономики страны.

Об этом во вторник сказал президент Сербии Александр Вучич на азербайджано-сербской деловой встрече в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, Сербия готова предоставить азербайджанским компаниям различные льготы, преференции и субсидии.

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