Александр Вучич: Сербия готова предоставить льготы азербайджанским инвесторам
22 мая 2018 12:25 94
Сербия приглашает азербайджанских предпринимателей инвестировать в ряд отраслей экономики страны.
Об этом во вторник сказал президент Сербии Александр Вучич на азербайджано-сербской деловой встрече в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, Сербия готова предоставить азербайджанским компаниям различные льготы, преференции и субсидии.
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