Минфин о результатах проводимых в стране экономических реформ

Азербайджане в 2017 году удалось обеспечить макроэкономическую стабильность, финансовую устойчивость и экономический рост.

Об этом сказал во вторник на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2017 год" заместитель министра финансов Азер Байрамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам замминистра, таких показателей удалось добиться за счет проводимых в стране экономических реформ.

"Отмечу, что в 2017 году по сравнению с предыдущим годом стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на четыре миллиарда и составили 41 миллиард долларов. Доходы бюджета, без учета трансфертов из Государственного нефтяного фонда, выросли на 5,3 процента. Внешняя торговля Азербайджана выросла более чем на 12 процентов, ненефтяной экспорт - на 24,4 процента, поступления от ненефтяного сектора - на пять процентов", - отметил Байрамов.

Доходы госбюджета в 2017 году составили 16 446,9 миллиона манатов, расходы - 17 588,4 миллиона манатов. Дефицит госбюджета составил 1 141,5 миллиона манатов (1,6 процента от ВВП).

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