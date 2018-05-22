Новое соглашение о партнерстве усилит формат сотрудничества между ЕС и Азербайджаном

Накануне стало известно том, что новое всеобъемлющее соглашение о партнерстве между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном будет готово к подписанию в 2019 году.

Комментируя данный факт Day.Az, ведущий европейский эксперт Игорь Цараник, заявил о том, что данный документ в однозначном порядке подтвердит готовность сторон к продолжительному и эффективному сотрудничеству.

По оценкам эксперта, вместе с тем, данное соглашение расширит формат двустороннего сотрудничества, а также увеличит число стратегических партнеров.

"Это очень важный документ, предусматривающий широкий спектр развития многостороннего сотрудничества между ЕС и Азербайджаном, в различных сферах экономики, энергетики, транспорта и прочее. Полагаю, что он станет серьезным стимулом для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства между странами Европейского Союза и ведущей страной Южного Кавказа",- сказал наш собеседник.

В ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.

Матанат Насибова