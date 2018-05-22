Межбанк Азербайджана и Китайская корпорация по страхованию экспортных кредитов провели встречу

Делегация Китайской корпорации по страхованию экспортных кредитов (SINOSURE) во главе с исполнительным директором Ван Йи, находящаяся с визитом в Азербайджане, провела деловую встречу в Международном Банке Азербайджана.

В рамках встречи временно исполняющий обязанности председателя правления МБА Аббас Ибрагимов рассказал о деятельности Международного Банка Азербайджана, его роли в экономике страны, деятельности Банка в качестве бизнес-партнера значимого числа корпоративных клиентов, поддержке МБА, оказанной в реализации крупных бизнес-проектов.

Ван Йи, в свою очередь, рассказал о деятельности SINOSURE, желании китайских бизнес структур сотрудничать с азербайджанскими компаниями. В рамках встречи также были затронуты возможности сотрудничества в этом направлении с МБА в будущем.

В рамках переговоров было достигнуто соглашение о продолжении взаимного сотрудничества, а также информировании о возможностях этого сотрудничества корпоративных клиентов Банка.

SINOSURE - единственная китайская компания, специализирующаяся на страховании экспортных кредитов. Компания начала свою деятельность в декабре 2001 года. Штаб-квартира находится в Пекине. За последние годы компания застраховала инвестиции в объеме 187,2 млрд. долларов и средне- и долгосрочные экспортные кредиты на 141,4 млрд. долларов. В настоящее время SINOSURE обслуживает 85 тыс. клиентов по всему миру.