TANAP даст новые возможности для сбыта азербайджанского газа - ПОДРОБНОСТИ

22 мая 2018 22:23

Реализация Трансанатолийского трубопровода (TANAP), запуск в эксплуатацию которого ожидается в июне текущего года   откроет новые возможности для Турции и Азербайджана в области энергетического сотрудничества.

Об этом сказал Day.Az турецкий эксперт- экономист Осман Текин.

По его словам, этот факт  создаст новые экономические возможности для Азербайджана и Турции, а также значительно улучшит уровень региональной торговли двух стран на внешних рынках.

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Напомним, что ввод в эксплуатицию TANAP ожидается 19 июня 2018 года в Турции.

"На мой взгляд, реализация масштабного проекта, повысит в первую очередь энергетическую безопасность Европы, а также обезопасит энергопоставки Турции. Наряду с  этим откроет для Азербайджана  новые возможности  для диверсификации    рынков сбыта газа. Понятно, что проект отвечает интересам и соседней Грузии - как транзитной страны и сулит ей определенные экономические  выгоды. В совокупности,  он  увеличит конкурентоспособность энергопоставок в европейском направлении", - сказал наш собеседник.

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Первые поставки азербайджанского газа по TANAP в Турцию ожидаются в 2018 году в объеме шести миллиардов кубометров в год. В начале 2020 года газ в объеме десяти миллиардов кубометров по ТАР будет поставляться в страны Европы. Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Матанат Насибова

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