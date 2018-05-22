SOCAR добилась судебного запрета на поставку дизтоплива "Украинской железной дороге"

Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление компании SOCAR Energy Ukraine (украинская "дочка" азербайджанской госкомпании SOCAR) об обеспечении иска путем запрета "Центру обеспечения производства" ПАО "Укразлизныця" (Украинская железная дорога) на период судебного процесса совершать какие-либо действия по подписанию договора на поставку 10 тысяч тонн дизельного топлива по 2 820 гривен (108,13 доллара) за тонну.

Об этом сообщает во вторник издание enkorr со ссылкой на определение суда от 16 мая, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению, второго апреля в ходе аукциона по одному из формульных тендеров "Укрзализныци" на 10 тысяч тонн дизтоплива SOCAR Ukraine ошибочно предложила за такой объем топлива 28,2 миллиона гривен (более 1,08 миллиона долларов) вместо предполагаемых 282 миллиона гривен (более 10,81 миллиона долларов). Система ProZorro автоматически определила SOCAR победителем аукциона, и "Укрзализныця" направила компании документы на заключение договора.

"В случае одностороннего отказа SOCAR подписывать договор, согласно правилам торгов, тендерное обеспечение компании в размере 8,8 миллиона гривен должно быть перечислено "Укрзализныци"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что SOCAR утверждает, что в интервале между 11:15 и 11:40 на третьем этапе редукциона, при заполнении информационного поля с указанием цены предложения, произошел технический сбой, вызванный чрезмерным скачком напряжения в сети. Это привело к автоматическому выключению электронных средств, после чего была потеряна связь с торговой площадкой и как результат зафиксирована цена тендерного предложения в сумме 28,2 миллиона, которая является ошибочной и в 10 раз ниже изначально заявленной цены - 295,46 миллиона гривен.

"Вместе с иском компания подала заявление о его обеспечении путем запрета "Укрзализныци" на период судебного процесса совершать какие-либо действия по подписанию договора. Второго мая суд счел доводы SOCAR неубедительными и отказал компании в обеспечении иска", - говорится в сообщении.

Напомним, второго апреля на торгах в системе ProZorro "Укрзализныця" определила победителей по шести тендерам на поставку 60 тысяч тонн. 20 апреля по итогам пяти из них были подписаны договоры. Итоги шестого тендера еще не подведены. Именно на этом тендере SOCAR ошибочно предложила цену 2 820 гривен за тонну вместо 28 200 гривен за тонну и автоматически был определена победителем. SOCAR пыталась обжаловать результаты аукциона в Антимонопольном комитете, но тот оставил заявление компании без рассмотрения.

Представительство SOCAR было открыто в Украине в 2008 году. В 2009 году компания приобрела около 20 АЗС сети "Тала-Нафта" в Одесской и Николаевской областях, а также крупную нефтебазу "Свитанок" в Одесской области. В 2010-2011 годах компания взяла под контроль заправочные сети ONIO (четыре АЗС в Киеве и области) и GFC (Львовская область). В августе 2012 года SOCAR получила разрешение Антимонопольного комитета Украины на приобретение 26 АЗС и одной нефтебазы группы "Калина".

Сеть оперирует 60 АЗС в Украине, в том числе двумя нефтеналивными бункеровщиками: "Баку-1" в Киеве и "Гянджа" в Одессе. С конца 2016 года компания занимается в Украине также и торговлей природным газом.

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