Азербайджан приглашает Лаос участвовать в проектах Баку-Тбилиси-Карс и Север-Юг

Азербайджан приглашает Лаос к участию в проектах железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и транспортного коридора Север-Юг.

Об этом было сказано во время встречи замминистра иностранных дел Азербайджана Рамиза Гасанова с делегацией Лаоса во главе с членом Центрального комитета Партии народной революции, председателем комитета зарубежных связей Центрального комитета Суонтон Саячак, говорится в сообщении министерства, распространенном во вторник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, министр отметил, что отношения между Азербайджаном и Лаосом опираются на исторические корни, и сказал, что с периода Советского Союза обе страны тесно сотрудничали в различных сферах. Гасанов высоко оценил нынешнее состояние двусторонних и многосторонних отношений.

Гасанов подчеркнул, что обмен визитами министров иностранных дел Азербайджана и Лаоса даст сильный толчок развитию отношений между двумя странами. Замминистра подчеркнул важность создания в законодательном органе обеих стран группы дружбы для расширения связей между Азербайджаном и Лаосом.



Поблагодарив за теплый прием, Саячак высоко оценила текущее состояние двусторонних отношений и отметила, что между Лаосом и Азербайджаном в рамках международных организаций существует полезное сотрудничество.

Саячак сказала о важности продолжения и расширения связей между двумя странами в области образования.

Стороны отметили наличие широкого потенциала для развития сотрудничества между двумя странами в сфере экономики. Также была отмечена важность поощрения инвестиций и создания прямых контактов между деловыми кругами Азербайджана и Лаоса.

В ходе встречи были затронуты вопросы сотрудничества между двумя странами в гуманитарной области, области сельского хозяйства, туризма и других областях, а также вопросы расширения договорно-правовой базы.

Также на встрече обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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