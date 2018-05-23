В Азербайджане будет создан совместный с Китаем промышленный городок

В Аляте планируется создать азербайджано-китайский свободный экономический промышленный городок. Об этом сказал во вторник министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с председателем правления Китайской корпорации по страхованию экспортных кредитов (SINOSURE) Ванг Йи.

Министр экономики, отметив об уровне развития связей с Китаем в областях транзитной перевозки, логистики, торговли, инвестиций, туризма, в гуманитарной области, довел до внимания возможность расширения экономического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем.

По его словам, исполнение проектов в сферах металлургии, сельского хозяйства, нефтехимии, предусмотренных для совместной реализации между компаниями Азербайджана и Китая, будут иметь важное место в развитии экономических связей между странами.

Министр отметил, что в феврале 2018 года в рамках визита азербайджанской делегации в Китай в Пекине была организована международная конференция на тему "Роль Транскаспийского международного торгово-транспортного маршрута "Восток-Запад" в осуществлении инициативы "Один пояс, один путь", а также различные встречи с официальными лицами Китая.

Было отмечено, что в 2017 году товарооборот между двумя странами составил 1,3 миллиарда долларов. В настоящее время в Пекине действует торговое представительство Азербайджана, планируется открытие в Шанхае Торгового дома Азербайджана и винного дома в Шанхае и Пекине. Все это внесет вклад в дальнейшее расширение торговых связей, считает Мустафаев.

Председатель правления корпорации Ванг Йи, проинформировав о деятельности SINOSURE, подчеркнул, что Корпорация заинтересована в страховании проектов, реализуемых в Азербайджане. Было отмечено, что Корпорация сотрудничает в мире с более чем 250 банками.

На встрече также было отмечено, что Корпорация SINOSURE заинтересована

в расширении связей с соответствующими структурами Азербайджана и были обсуждены возможности налаживания связей в этой области.