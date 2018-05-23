В Азербайджане появится новый бренд Azerbaijan Carpet
В Азербайджане появится новый бренд - Azerbaijan Carpet. Об этом было отмечено во вторник в ходе расширенного заседания коллегии министерства экономики.
"С целью развития ковроделия, являющегося одной из традиционных отраслей в нашей стране, уже завершено строительство ковровых предприятий в десяти районах. В настоящее время продолжаются работы по строительству еще десяти предприятий, пяти пунктов поставки шерсти и красителей и планируется сдача в эксплуатацию этих предприятий до конца 2018 года. А строительство шерстопрядильной красильной фабрики, основа которой была заложена главой государства в конце 2017 года в Сумгайытском химико-промышленном парке, будет завершено в 2019 году", - было сказано на заседании.
Министр Шахин Мустафаев дал поручения об ускорении выполнения поручений, данных министерству экономики в утвержденной распоряжением главы государства от 28 февраля 2018 года "Государственной программе по сохранению и развитию коврового искусства в Азербайджане на 2018-2022 годы", о создании и популяризации на внешних рынках бренда "Азербайджанский ковер" (Azerbaijan carpet).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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