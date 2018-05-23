В Азербайджане расширяется число резидентов промышленных кварталов. Об этом было отмечено во вторник в ходе расширенного заседания коллегии министерства экономики.

"В настоящее время в Нефтчалинском промышленном квартале, который является первым промышленным кварталом в стране, есть девять участников и в созданные здесь предприятия до сих пор было вложено более 45 миллионов манатов инвестиций. В этом промышленном квартале пока работают 225 человек, а после начала деятельности резидентов в полную силу число работников будет доведено до 500 человек. В этом году приступит к деятельности предприятие по переработке и консервированию рыбы еще одного резидента промышленного квартала - ООО "Азпродукта",- сказал министр экономики Шахин Мустафаев.

По его словам, уже полностью завершены строительные работы в Масаллинском промышленном квартале. Предприниматели проявляют большой интерес к промышленному кварталу и с их стороны было представлено для реализации 33 проекта общей стоимостью более 33 миллионов манатов. "Уже два предпринимателя зарегистрированы как участники промышленного квартала и в настоящее время проводится анализ других проектов. В целом, в Масаллинском промышленном квартале на первом этапе будут реализованы 9 проектов общей стоимостью 7,1 миллиона манатов",- сказал Мустафаев.

Министр также проинформировал о ходе строительных работ, проводимых в Гаджигабульском промышленном парке, которые будут завершены в 2018 году. "На сегодня поступили обращения о создании в промышленном квартале заводов тяжелого машиностроения, специального вагоностроения, композитных материалов, оборудования по производству строительных материалов, автомобильных и пластиковых изделий. Поступившие предложения были изучены и было принято решение о принятии в качестве участников Гаджигабульского прромышленного парка ООО "Промышленный комплекс ATEF" и ООО "Plassttech",- сказал министр.

В Сабирабадском промыленном квартале, по его словам, строительные работы также планируется завершить в этом году. Уже поступили обращения по созданию в промышленном квартале пунктов повторной переработки использованных колес, производства био-удобрений (органических), поставки шерсти. В настоящее время, как отметил Мустафаев, эти предложения рассматриваются.