В 2018 году в Азербайджане начнут действовать 15 агропарков

В 2018 году в Азербайджане приступят к деятельности 15 агропарков. Об этом было сказано во вторник в ходе расширенного заседания коллегии министерства экономики, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В настоящее время продолжаются работы по созданию агропарков, которые имеют особое значение в укреплении продовольственной безопасности. На данный момент проводится работа по созданию 45 агропарков в 30 районах страны. В трех из этих агропарков завершен первый этап работ, а в целом в 2018 году будут сданы в эксплуатацию 15 агропарков", - было отмечено на коллегии.

На заседании коллегии были даны поручения соответствующим структурам министерства о продолжении изучения возможностей создания крупных фермерских хозяйств и агропарков и в других районах.

Было отмечено, что за прошедший период 2018 года Национальным фондом поддержки предпринимательства министерства экономики за счет возвращенных кредитов были выданы 397 предпринимателям, общая стоимость проектов которых составляет 371 миллион Манатов, льготные кредиты на сумму 64,4 миллиона манатов. 69 процентов этих кредитов приходятся на долю аграрного сектора, а 31 процент - на долю промышленности и другие сектора. 92 процента выданных кредитов приходятся на долю регионов. В 2018 году за счет возвращенных средств, будет обеспечена выдача льготных кредитов предпринимателям как минимум на сумму 170 миллионов манатов. В целом, на сегодняшний день выдано государственных льготных кредитов в размере 2,2 миллиарда манатов более чем 35 тысячам предпринимателям. Один миллиард манатов из этих кредитов приходится на долю госбюджета, а другая часть -на долю возвращенных кредитов.