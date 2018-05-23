Банки Азербайджана взялись за проблемные кредиты: обсуждается коллективное соглашение

В Азербайджане возобновляются переговоры по разработке так называемого "Бакинского подхода", который призван помочь снизить объем проблемных кредитов в стране.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил источник на финансовом рынке страны.

Собеседник агентства отметил, что с этой целью сегодня после большого перерыва за одним столом соберутся банкиры и представители Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

Впервые банки начали обсуждать создание "Бакинского подхода" в конце прошлого года. Тогда участники рынка приняли решение создать рабочую группу, но с тех пор особого прогресса в разработке этого подхода не было.

"На завтрашней встрече банкиры обсудят текущую ситуацию с проблемными кредитами, а также общие правила и положения "Коллективного соглашения о программе реструктуризации нерабочих активов", который и является основной "Бакинского подхода" ", - сказал собеседник агентства.

Банкиры в рамках "Бакинского подхода" просили снизить ставки резервирования по выдаваемым кредитам и освободить "проблемных заемщиков" от налогов. По словам источника, пока неизвестно согласится ли Палата надзора над финансовыми рынками пойти навстречу банкам и включить эти пункты в коллективное соглашение.

За минувшие два-три года банки реструктуризировали большое число займов, но эти меры каждый банк совершал отдельно, и в масштабах всего рынка желаемых результатов получить не удалось. "Бакинский подход", в свою очередь, предусматривает комплексные меры для борьбы с проблемными кредитами, в том числе реструктуризацию и облегчение условий по кредитам.

Согласно данным Центрального банка Азербайджана, объем просроченных кредитов в стране на первое апреля 2018 года составил 1,71 миллиарда манатов, что на 7,5 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года. Доля просроченных займов в совокупном кредитном портфеле банков за тот же период выросла с 10,2 до 14,6 процента.

В Азербайджане действует 30 банков.

Официальный курс на 22 мая составляет 1,7 AZN/USD.