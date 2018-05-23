TANAP еще более усилит позиции Азербайджана и Турции на мировом энергорынке - ЗАЯВЛЕНИЕ

С началом эксплуатации Трансанатолийского газопровода (TANAP) позиции Азербайджана и Турции на мировом энергетическом рынке еще более усилятся. Об этом сказали Trend в среду в министерстве энергетики и природных ресурсов Турции.

Как отметили в министерстве, Турция всегда с оптимизмом относилась к реализации данного проекта.

"TANAP никогда не рассматривался в качестве альтернативы какому-либо другому проекту, в свою очередь у Трансанатолийского газопровода также нет иной альтернативы", - сообщили в министерстве.

Отметим, что ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак сказал, что церемония ввода в эксплуатацию TANAP состоится 12 июня 2018 года.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.