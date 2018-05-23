Курс биткоина вновь падает

Биткоин (bitcoin) в среду снова торгуется ниже 8 тысяч долларов, аналитики не исключают дальнейшего снижения стоимости криптовалюты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов, передает Day.Az.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин дешевел на 4,43%, до 7,964 тысячи долларов. На бирже OKEx стоимость криптовалюты опускалась на 4,47%, до 7,92 тысячи долларов, на Binance - на 4,54%, до 7,918 тысячи долларов.

Теряют в цене и альтернативные криптовалюты: Ethereum дешевеет на 6,97%, до 644,19 доллара, Ripple - на 4,92%, до 0,64 доллара, Bitcoin Cash - на 8,47%, до 1099,77 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют сейчас составляет 354,32 миллиарда долларов, биткоин занимает 38% рынка.

"Пока оценки низкие, и при падении ниже 8 тысяч долларов уже ничто не стоит на пути к 7,6 тысячи. В пору задуматься о роли финансовых спекулянтов в финансовой системе цифровой экономики. Может их там и не должно быть?", - сказал РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Биткоин дважды за май опускался ниже 8 тысяч долларов, хотя в начале месяца приближался к отметке в 10 тысяч. С середины апреля биткоин торгуется в диапазоне 8-10 тысяч долларов.

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