Oriflame запускает новый проект «Твое настоящее лето» - ФОТО

23 мая 2018 11:30

Компания Орифлэйм запустила  грандиозный проект "Твое настоящее лето", где любая желающая сможет принять участие, познать истинную красоту и провести лето с пользой и удовольствием.

Day.Az побеседовал с менеджером по маркетингу и поддержке продаж Багиевой Дурданой и узнал все подробности данной программы.

- Расскажите о новой компании Oriflame. Какие стереотипы вы разрушаете?

- Мы всегда с нетерпением ждем лета, но нам редко удается провести его по-настоящему ярко,  интересно и с пользой. 
Мы зацикливаемся на тех вещах, которые на самом деле не очень  важны, и упускаем то, что может помочь нам стать лучше и подарить отличные эмоции.​ Но всё изменится, если сделать З шага к настоящей красоте!​ Этим летом мы будем говорить о том, как здоровое питание, спорт и уход за кожей,  а еще добрые дела помогают создать основу подлинной красоты, которая останется с тобой  на долгие годы. Наш девиз: "Не дай стереотипам сбить тебя с толку!​". Мы поможем вам сделать это лето незабываемым и создать основу  подлинной красоты, которая останется с вами на долгие годы.

-  Кто может стать участником компании? 

- Участником компании может стать каждый, кто считает, что настоящая красота - это гармония внутреннего и внешнего.

- Что нужно сделать, чтобы стать участником?

- Все очень просто. Следует пройти тест на сайте www.oriflamesummer.com  и узнать, насколько ваш образ жизни помогает раскрыться вашей подлинной красоте.

Подключитесь к программе - оставьте свой адрес электронной почты на сайте oriflamesummer.com. Все лето получайте от посланников красоты Орифлэйм полезные советы и рекомендации.
Наслаждайтесь летом, красотой и здоровьем! Делитесь яркими эмоциями с хештегом #seninheqiqiyayin

- Программа состоит из 3 шагов, которые следуют друг за другом. Можете подробнее рассказать об этих шагах и о дате их запуска?

- Первый шаг программы - "Здоровый  образ жизни​" с шеф-поваром, ресторатором,  телеведущим Александром Бельковичем. Этот шаг запускается с 28 мая.

Многие все еще сомневаются, что здоровое питание - это просто и доступно каждому. Программа позволит освоить вместе с героинями нашего шоу легкие и полезные рецепты из местных суперфудов под руководством Александра Бельковича.  Он будет проводником в мир правильного питания!  Это один из самых известных и титулованных​ поваров России, бренд-шеф крупной сети ресторанов  в Санкт-Петербурге, автор нескольких кулинарных  книг, популярный телеведущий и приверженец  здорового образа жизни. Он знает все о суперфудах и поможет составить простое и полезное  меню на каждый день.​

Второй шаг программы - "Настоящая красота"​ с фитнес-блогером,  автором фитнес-программ Соней Солдатовой.  Эта программа стартует 18 июня.

Истинная красота - это не только эффектный макияж, но еще и ежедневная забота о своей коже и здоровье. Расставить правильные приоритеты нашим участницам поможет фитнес-блогер Соня Солдатова.

Популярный Instagram-блогер Соня Солдатова вот​ уже 8 лет как влюблена в спорт. Фитнес для нее -  не просто способ прийти в идеальную форму, но  и неотъемлемая составляющая здорового образа​ жизни, отдых и способ избавиться от стресса. В нашей программе Соня  расскажет о том, как получать удовольствие от  физической активности и превратить этот процесс  в свою любимую привычку.​

Третий шаг - "Прекрасные перемены"​ с актрисой, инстаграм-блогером​ Ириной Горбачевой, который стартует 16 июля.

Если хочешь изменить этот мир к лучшему, то нужно начать с себя. Популярная актриса Ирина Горбачева поможет героиням нашего видео-проекта сделать первые маленькие шаги на пути к прекрасным переменам.

В нашем проекте Ирина еще раз напомнит о том, что  прекрасные перемены состоят из маленьких шагов.​ Она будет вдохновителем участников проекта. Ведь талантливая актриса Ирина Горбачева  с помощью своих аккаунтов в социальных  сетях  регулярно запускает эстафеты добрых​ дел и сборы средств на благотворительность.​

- У программы уже есть 2 героини, которые рассказали о своих проблемах, комплексах в программе. Как эта программа будет проходить в Азербайджане?

- Да, у нас уже есть 2 героини: Ольга Полякова - золотой директор и Анна Уварова старший менеджер Орифлейм. Пока будем следить и вдохновляться преображением этих героин. Но в будущем планируется работа и с нашими девочками.

- Почему выбран формат онлайн-шоу?

- Наступило время цифровых технологий и все мы стараемся соответствовать этим тенденциям. Онлайн-шоу именно тот формат, который отвечает потребностям современной аудитории.

- Есть ли уже те, кто зарегистрировался на участие в программе? И есть ли ограничения в числе участников?

- Как и все предыдущие программы Орифлейм программа "Настоящее лето" вызвало огромный интерес и число участников растет каждый день. Никаких ограничений в числе участников нет.

- Как будет проходить контроль над результатами участников?

- Посланники красоты Орифлэйм - Ирина Горбачева, Александр Белькович и Соня Солдатова будут контролировать участников на всех этапах программы и будут направлять их.

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