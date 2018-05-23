Oriflame запускает новый проект «Твое настоящее лето» - ФОТО
Компания Орифлэйм запустила грандиозный проект "Твое настоящее лето", где любая желающая сможет принять участие, познать истинную красоту и провести лето с пользой и удовольствием.
Day.Az побеседовал с менеджером по маркетингу и поддержке продаж Багиевой Дурданой и узнал все подробности данной программы.
- Расскажите о новой компании Oriflame. Какие стереотипы вы разрушаете?
- Мы всегда с нетерпением ждем лета, но нам редко удается провести его по-настоящему ярко, интересно и с пользой.
Мы зацикливаемся на тех вещах, которые на самом деле не очень важны, и упускаем то, что может помочь нам стать лучше и подарить отличные эмоции. Но всё изменится, если сделать З шага к настоящей красоте! Этим летом мы будем говорить о том, как здоровое питание, спорт и уход за кожей, а еще добрые дела помогают создать основу подлинной красоты, которая останется с тобой на долгие годы. Наш девиз: "Не дай стереотипам сбить тебя с толку!". Мы поможем вам сделать это лето незабываемым и создать основу подлинной красоты, которая останется с вами на долгие годы.
- Кто может стать участником компании?
- Участником компании может стать каждый, кто считает, что настоящая красота - это гармония внутреннего и внешнего.
- Что нужно сделать, чтобы стать участником?
- Все очень просто. Следует пройти тест на сайте www.oriflamesummer.com и узнать, насколько ваш образ жизни помогает раскрыться вашей подлинной красоте.
Подключитесь к программе - оставьте свой адрес электронной почты на сайте oriflamesummer.com. Все лето получайте от посланников красоты Орифлэйм полезные советы и рекомендации.
Наслаждайтесь летом, красотой и здоровьем! Делитесь яркими эмоциями с хештегом #seninheqiqiyayin
- Программа состоит из 3 шагов, которые следуют друг за другом. Можете подробнее рассказать об этих шагах и о дате их запуска?
- Первый шаг программы - "Здоровый образ жизни" с шеф-поваром, ресторатором, телеведущим Александром Бельковичем. Этот шаг запускается с 28 мая.
Многие все еще сомневаются, что здоровое питание - это просто и доступно каждому. Программа позволит освоить вместе с героинями нашего шоу легкие и полезные рецепты из местных суперфудов под руководством Александра Бельковича. Он будет проводником в мир правильного питания! Это один из самых известных и титулованных поваров России, бренд-шеф крупной сети ресторанов в Санкт-Петербурге, автор нескольких кулинарных книг, популярный телеведущий и приверженец здорового образа жизни. Он знает все о суперфудах и поможет составить простое и полезное меню на каждый день.
Второй шаг программы - "Настоящая красота" с фитнес-блогером, автором фитнес-программ Соней Солдатовой. Эта программа стартует 18 июня.
Истинная красота - это не только эффектный макияж, но еще и ежедневная забота о своей коже и здоровье. Расставить правильные приоритеты нашим участницам поможет фитнес-блогер Соня Солдатова.
Популярный Instagram-блогер Соня Солдатова вот уже 8 лет как влюблена в спорт. Фитнес для нее - не просто способ прийти в идеальную форму, но и неотъемлемая составляющая здорового образа жизни, отдых и способ избавиться от стресса. В нашей программе Соня расскажет о том, как получать удовольствие от физической активности и превратить этот процесс в свою любимую привычку.
Третий шаг - "Прекрасные перемены" с актрисой, инстаграм-блогером Ириной Горбачевой, который стартует 16 июля.
Если хочешь изменить этот мир к лучшему, то нужно начать с себя. Популярная актриса Ирина Горбачева поможет героиням нашего видео-проекта сделать первые маленькие шаги на пути к прекрасным переменам.
В нашем проекте Ирина еще раз напомнит о том, что прекрасные перемены состоят из маленьких шагов. Она будет вдохновителем участников проекта. Ведь талантливая актриса Ирина Горбачева с помощью своих аккаунтов в социальных сетях регулярно запускает эстафеты добрых дел и сборы средств на благотворительность.
- У программы уже есть 2 героини, которые рассказали о своих проблемах, комплексах в программе. Как эта программа будет проходить в Азербайджане?
- Да, у нас уже есть 2 героини: Ольга Полякова - золотой директор и Анна Уварова старший менеджер Орифлейм. Пока будем следить и вдохновляться преображением этих героин. Но в будущем планируется работа и с нашими девочками.
- Почему выбран формат онлайн-шоу?
- Наступило время цифровых технологий и все мы стараемся соответствовать этим тенденциям. Онлайн-шоу именно тот формат, который отвечает потребностям современной аудитории.
- Есть ли уже те, кто зарегистрировался на участие в программе? И есть ли ограничения в числе участников?
- Как и все предыдущие программы Орифлейм программа "Настоящее лето" вызвало огромный интерес и число участников растет каждый день. Никаких ограничений в числе участников нет.
- Как будет проходить контроль над результатами участников?
- Посланники красоты Орифлэйм - Ирина Горбачева, Александр Белькович и Соня Солдатова будут контролировать участников на всех этапах программы и будут направлять их.
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