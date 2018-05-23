Узнай лучший курс маната в банках Азербайджана 23 мая 2018 12:14 97 . Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись! Твитнуть Интернет-Портал Day.Az Новости категории Экономика 12:11 170 Азербайджанская нефть значительно подорожала Экономика 11:30 261 Oriflame запускает новый проект «Твое настоящее лето» - ФОТО Экономика 10:46 281 Курс биткоина вновь падает Экономика 10:14 444 TANAP еще более усилит позиции Азербайджана и Турции на мировом энергорынке - ЗАЯВЛЕНИЕ Экономика 09:11 1 035 Банки Азербайджана взялись за проблемные кредиты: обсуждается коллективное соглашение Экономика 08:30 682 Официальный курс маната на 23 мая