Chaumet – драгоценности аристократов - ФОТО

Франция - страна, которая неизменно ассоциируется с изысканностью, стилем, шармом. Неудивительно, что именно она является колыбелью многих ювелирных домов, вошедших в историю и ставших законодателями ювелирных мод.

Ювелирный дом Chaumet, чья история началась еще в 18 веке, прославился своими украшениями для королевских особ и представителей высшего общества. По сей день бренд совершенствуется, создавая все новые шедевры. Chaumet славится своими эксклюзивными драгоценностями, роскошь и элегантность которых неоспоримы.

Начав свою работу как придворный ювелир Наполеона и создавая украшения для французских императриц, со временем Chaumet завоевал популярность среди всей мировой знати - среди поклонников бренда были Бурбоны, Голицыны, Оболенские, Орловы, герцогини Люксембурга Шарлотта и Мария-Тереза, князь Юсупов, княгиня Мария Павловна и многие другие. В музее бренда в Париже до сих пор хранятся рисунки, изображающие самые первые изделия, а также переписка с клиентами- королями, президентами, знаменитостями.

С 1999 года ювелирный дом вошел в состав LVMH Group, что еще раз подтверждает элитарность, избранность бренда. В коллекции Chaumet, помимо ювелирных украшений, входят и часы, изготовленные в ограниченном количестве (некоторые даже в единственном экземпляре). Они отличаются роскошным дизайном и наличием драгоценностей -сапфировое стекло, кожа отличного качества, атлас, каучук, родиевое покрытие, титан, золото, бриллианты и другие драгоценные камни, перламутр, эмаль -все это возводит часы Chaumet в ранг поистине королевских.

Вот уже более 200 лет Chaumet удается сохранять верность традициям, при этом соответствовать духу времени и удовлетворять даже самые требовательные вкусы. В Баку аристократичные ювелирные изделия можно приобрести по адресу пр-т Нефтчилер, 13В.

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