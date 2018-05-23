Buta Airways скоро достигнет безубыточности - ПОДРОБНОСТИ

Азербайджанский лоукостер Buta Airways достигнет точки безубыточности к концу 2018 года, сообщает портал Rusaviainsider со ссылкой на представителя авиакомпании.

Компания-перевозчик, которая осуществила свой первый коммерческий рейс первого сентября 2017 года, уверена, что проект быстро станет историей успеха, пишет портал.

"10 месяцев - слишком короткий период, чтобы говорить о больших доходах. И AZAL ("Азербайджанские авиалинии", национальный перевозчик), и Buta Airways успешно организовывают потоки транзитных перевозок, управляя синергизмом своих маршрутных сетей. Это также служит общей цели превратить Бакинский аэропорт Гейдар Алиев в международный пассажирский хаб", - сообщает портал со слов представителя компании.

Собеседник агентства предположил, что гипотетически проект будет экономически жизнеспособным, даже если он будет независим от поддержки AZAL .

"Проект оказался довольно популярным и коммерчески обоснованным", - сказал представитель Buta Airways.

Флот Buta Airways состоит из семи самолетов Embraer - шесть E190 и один E170, который вскоре будет заменен на E190. Восьмой самолет такого типа планируется добавить к флоту авиакомпании к середине 2019 года.

На конец 2017 года (после четырех месяцев эксплуатации) лоукостер обслужил 92 тысячи пассажиров. Результаты первого квартала 2018 года показали рост до 104 тысяч пассажиров.

В своем летнем расписании IATA 2018 года Buta Airways выполняет рейсы по 12 направлениям в России, Украине, Турции, Болгарии и Грузии.

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