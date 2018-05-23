В Азербайджане расширят производство сельхозпродукции

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) при министерстве экономики Азербайджана приступил к приему инвестиционных проектов по приоритетным сферам развития Сабирабадского района.

Об этом сообщает в среду минэкономики, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По итогам делового форума НФПП счел целесообразным приступить к приему инвестиционных проектов для создания хозяйств по посеву сои, чечевицы и гороха, крупного фермерства, интенсивного садоводство, хлопководства, тепличных комплексов и комплекса племенного животноводства, предприятий по переработке овощей, фруктов и молока, по производству хлеба и специй, предприятий по производству пластиковой тары, пластиковых дверей и окон.

В соответствии с правилами использования средств НФПП предприниматели могут обратиться в фонд посредством уполномоченных кредитных организаций. По желанию предпринимателей малые проекты могут быть полностью профинансированы за счет льготных кредитов.

НФПП был создан в 1992 году. Выдача кредитов предпринимателям осуществляется через уполномоченные банки и небанковские кредитные организации, общее число которых составляет 54.

В 2017 году по линии Нацфонда были выделены 146 миллионов манатов. В 2018 году по линии НФПП планируется выделить льготных кредитов на сумму минимум 170 миллионов.

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