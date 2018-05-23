В Азербайджане совсем скоро появится новая купюра в 200 манатов - ФОТО

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выпускает новые денежные купюры достоинством в 200 манатов.

Как сообщил abc.az источник в ЦБ, возможно, новые купюры будут выпущены в обращение уже со следующего месяца, передает Day.Az.

Ранее ЦБА уже заявлял, что правительство рассматривает возможности выпуска новых 200-манатных купюр.

В настоящее время самой крупной банкнотой, находящейся в обращении, является 100 манатов.

Ниже представлен образец новой купюры: