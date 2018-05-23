В Азербайджане будет создан Фонд сельскохозяйственного страхования. Об этом сказал генеральный исполнительный директор Палаты по надзору над финансовыми рынками Исмаил Алышев, выступая сегодня на презентации законопроекта "О сельскохозяйственном страховании".

Об этом говорится в среду в сообщении министерства экономики Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Также в рамках мероприятия была презентована турецкая модель "TARSİM" по агрострахованию.

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