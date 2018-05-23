В перспективе к TANAP могут присоединиться новые страны региона - МНЕНИЕ

Ввод в эксплуатацию Трансанатолийского трубопровода (TANAP) - событие знаковой важности для региона, которое откроет новые торгово-экономические и энергетические возможности для стран-участниц масштабного проекта.

Об этом заявил Day.Az эксперт-экономист Михаил Семенов.

Напомним, что ввод в эксплуатацию TANAP намечен на 19 июня 2018 года в Турции.

Говоря о значимости TANAP, эксперт отметил, что проект может поспособствовать усилению региональной торговли на внешних рынках.

"Реализация проекта обезопасит энергетическую безопасность Европы, а также откроет новые горизонты для диверсификации рынков сбыта азербайджанского газа и турецких энергопоставок. Думаю, что новые страны региона могут также заинтересоваться в диверсификации маршрутов транспортировки своих углеводородов на европейские рынки. На мой взгляд, в перспективе такие страны как Казахзстан и Туркменистан могут вполне присоединиться к масштабному проекту. То, что проект имеет большие перспективы, очевидно, поэтому я не исключаю, что в дальнейшем будут открываться новые рынки сбыта с участием новых региональных стран на европейском континенте", - сказал наш собеседник.

Первые поставки азербайджанского газа по TANAP в Турцию ожидаются в 2018 году в объеме шести миллиардов кубометров в год. В начале 2020 года газ в объеме десяти миллиардов кубометров по ТАР будет поставляться в страны Европы. Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу.

Матанат Насибова