Samsung Galaxy S9/S9+ - смартфон, способный удивлять

В далекие 90-е не было понятия "смартфон", тогда только-только появились коммуникаторы, которые могли выполнять несколько функций телефона и компьютера одновременно. Они были тяжелые и громоздкие и в основном предназначались для бизнесменов. Сегодня же смартфоны - часть нашей жизни, и его выбор - это тщательно продуманные шаги. Мы стараемся выбрать самое лучшее, начиная от дизайна и заканчивая начинкой.

Так, новейшие смартфоны Samsung GalaxyS9 и S9+ сочетают в себе современный дизайн и многофункциональность. Смартфон оснащен корпусом, покрытым спереди и сзади ударопрочным стеклом Gorilla Glass 5 с изогнутым по краям экраном и усиленной алюминиевой рамкой. Оснащенный "безграничным" экраном, смартфон удобен в использовании даже одной рукой.

Камеры на смартфонах имеют уникальное строение - адаптивный объектив. Таким образом, основная камера способна менять значение диафрагмы в зависимости от условий освещения. На подобии человеческого зрачка, объектив сужается при ярком свете и расширяется при темном освещении, чтобы иметь возможность собирать больше света. Также новые камеры способны снимать видео в ультразамедленном режиме. Так, слоу-мо видео имеют скорость 960 кадров в секунду, позволяя запечатлеть каждое мгновение. В новых смартфонах есть возможность создания эмоджи. Камера сканирует черты лица и создает анимированный аватар, способный повторять ваши мимику и жесты. Эмоджи можно использовать как при обмене сообщениями, так и в социальных сетях.

Для обеспечения бесперебойной работы аппарат оснащен восьмиядерным процессором Exynos 9810, оперативкой 4 ГБ (или 6 ГБ для S9+) и базовой внутренней памятью 64 ГБ, с возможностью расширения при помощи слота для карты памяти до 400 ГБ.

Обновленные способы аутентификации на новых GalaxyS9/ S9+ позволяют надежно защитить ваши данные, так как сканер радужной оболочки глаза теперь работает сообща со сканером лица. Также следует отметить, что сканер отпечатков пальцев переместился на заднюю панель под основную камеру. Такое изменение местоположения значительно увеличило удобство в использовании.

Одним из главных преимуществ приобретения новейших смартфонов серии GalaxyS9 является специальное предложение от производителя - "Эксклюзивная гарантия на дисплей".Таким образом, покупая до 30 июня этого года смартфоны Samsung Galaxy S9 /S9+ с официальной голограммой, вы получаете шанс заменить поврежденный дисплей на новый всего за 49 АЗН. Гарантия распространяется на все виды поломок экрана, даже на физические и действует в течение года со дня покупки. Поменять дисплей в рамках данного специального предложения можно всего 1 раз. Обязательным условием акции является сохранить чек и гарантийный талон при покупке смартфонов SamsungGalaxyS9/S9+ с официальной голограммой.

Информацию о новейших смартфонах серии GalaxyS9 и их возможностях можно получить в сети магазинов ВakuElectronics, IrshadElectronics, KontaktHome, Maxi.Az, Soliton и Optimal.