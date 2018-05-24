В Центральном банке состоялась презентация новых денежных знаков - ФОТО

23 мая в Центральном банке состоялась презентация памятных денежных знаков, изготовленных с целью увековечения 95-летнего юбилея основателя нашего независимого государства общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летнего юбилея образования Азербайджанской Демократической Республики и нового денежного знака достоинством в 200 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, председатель Центрального банка Эльман Рустамов отметил, что национальная валюта является одним из атрибутов государственной независимости. В этом контексте, выпуск в обращение в 1992 году азербайджанского маната стал важным событием. Однако в первые годы выпуска в обращение манат не являлся единственным платежным средством в стране. Именно соответствующим Указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 11 декабря 1993 года было закреплено, что манат является единственным платежным средством на территории республики, и республика полностью вышла из рублевой зоны. Принятая в 1995 году Конституция еще раз подтвердила, что манат является единственным платежным средством.

Было отмечено, что на основании Указа Президента Азербайджанской Республики от 7 февраля 2005 года с 1 января 2006 года была осуществлена деноминация маната, и в обращение были выпущены денежные знаки нового поколения. Бумажные и металлические денежные знаки нового поколения, изготовленные на основе концепции "Единая семья", отражали независимость Азербайджана во всех сферах, древнюю историю, богатую культуру, национально-духовные ценности нашей страны, ее динамичное развитие в годы независимости.

Несмотря на то, что прошло 12 лет, наши национальные денежные знаки сохраняют свою актуальность по эстетическому виду, концептуальной теме, современности. Центральный банк Азербайджана, учитывая современные вызовы в сфере наличных денег, постоянно уделяет влияние модернизации систем защиты наших денежных знаков.

Учитывая динамичное развитие экономики страны в последней декаде, изменения, произошедшие в структуре находящихся в обращении наличных денег, а также в целях обеспечения повышения эффективности в сфере наличных денег, было принято решение о выпуске в обращение новых денежных знаков достоинством в 200 манатов. При подготовке дизайна нового денежного знака победителем конкурса был избран дизайн, представленный американской компанией Crane Currency. После интеграции в этот дизайн представленных рядом компаний прогрессивных систем защиты, денежный знак был произведен в компании Giesecke+Devrient.

Э.Рустамов отметил, что сегодня Центральный банк вводит в обращение бумажный денежный знак достоинством в 200 манатов, темой которого является "Центр Гейдара Алиева", построенный в память об архитекторе независимого Азербайджана общенациональном лидере. На новой банкноте отражены величественное изображение Центра Гейдара Алиева, являющегося одним из самых современных символов нашей страны, столицы, элементы дизайна основных экстерьера и интерьера Центра, элементы образцов национального ковра, другие национальные орнаменты.

Затем Э.Рустамов представил памятный денежный знак, изготовленный с целью увековечения 95-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева. Он подчеркнул, что между юбилеями Гейдара Алиева и Азербайджанской Демократической Республики есть символическая связь. Целый период последнего 100-летнего развития Азербайджана связан с именем Гейдара Алиева. С первого этапа руководства общенационального лидера Гейдара Алиева Азербайджаном были созданы прочные основы его экономической независимости.

Придя к власти в начале 90-х годов по настоянию народа в условиях, когда независимости Азербайджана угрожала серьезная опасность, общенациональный лидер в короткий срок восстановил национальное согласие, приступил к радикальным реформам в области укрепления государственности и рыночной экономики. Была восстановлена макроэкономическая стабильность, являющаяся основным приоритетом в области экономики. В стране был реорганизован механизм экономического управления, сформированы новые институты.

В результате принятых широкомасштабных мер в стране в короткий срок был восстановлен экономический рост, и уровень жизни населения стал повышаться.

В этот период помимо радикальных реформ для долгосрочного развития страны необходим был еще и мощный финансовый импульс. Одним из самых важных шагов, предпринятых великим лидером в сложных исторических условиях, явилось подписание в рамках нефтяной стратегии "Контракта века". Нефтяная стратегия стала решающим фактором в дальнейшем развитии страны.

Возвращение общенационального лидера к власти явилось также поворотной точкой в формировании и развитии финансово-банковской системы. На основе принятых программ была оздоровлена банковская система, начались серьезные процессы консолидации и реструктуризации, оптимизировалось количество частных банков.

Э.Рустамов отметил, что на основе экономического потенциала, созданного титаническим трудом великого лидера, его достойный преемник Ильхам Алиев достиг "декады золотого развития". Благодаря доктрине "преследующего" роста, проводимой с 2003 года, объем национальной экономики возрос в 3,3 раза. Благодаря стремительному подъему, значительно повысился уровень жизни населения, предел бедности только за одну декаду снизился в 9 раз. Увеличившись в 27 раз, стратегические валютные запасы достигли 44 миллиардов долларов. Не случайно, что по отчету глобальной конкурентности Азербайджан самая конкурентная страна СНГ.

Э.Рустамов сказал, что народ, сказавший "да" независимой политике и курсу основательных реформ на последних президентских выборах, дал Ильхаму Алиеву очередной мандат доверия. Нет сомнений в том, что народ, являющийся хозяином своей судьбы, достигнет всех целей под руководством своего лидера.

Oн довел до внимания участников мероприятия, что 95-летие со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева достойно проводится в масштабе страны. Центральный банк всегда держит в центре внимания увековечение имени общенационального лидера. Выпуск памятных денежных знаков, посвященных великому лидеру, уже стало доброй традицией. Подготовленная Центральным банком серия юбилейных денежных знаков из различных ценных металлов по случаю 80-, 85- и 90-летия со дня рождения общенационального лидера была выпущена в обращение. Эти денежные знаки были с большим интересом встречены общественностью страны, местными и зарубежными нумизматами.

И сегодня Центральный банк с чувством большой гордости объявляет о выпуске в обращение памятного денежного знака, посвященного 95-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. Вес памятного денежного знака, изготовленного из золота высокой пробы и платиново-золотой комбинации, составляет 1 тройскую унцию (31,1 грамма).

На юбилейном денежном знаке изображены государственные символы Азербайджана, использованы орнаменты, широко распространенные в архитектуре, искусстве шебеке. На лицевой стороне денежного знака на фоне государственного флага, отраженного особым рельефом, изображен портрет великого лидера, изготовленный из золота и платины. На обратной стороне изображен государственный герб.

Э.Рустамов также представил памятный денежный знак, изготовленный с целью увековечения 100-летнего юбилея образования Азербайджанской Демократической Республики. Он констатировал, что Президент Ильхам Алиев подписал соответствующие распоряжения о достойном проведении 100-летнего юбилея Азербайджанской Демократической Республики и объявлении текущего года в нашей стране "Годом Азербайджанской Демократической Республики". Это есть олицетворение большого уважения к нашей истории, нашему прошлому на государственном уровне.

Центральный банк Азербайджана в целях увековечения этой знаменательной даты выпускает в обращение памятные денежные знаки, посвященные 100-летнему юбилею образования АДР. Памятные денежные знаки состоят из золота высокой пробы весом 1, ¾ и ½ тройской унции.

На внешней части юбилейного денежного знака изображены солнце, как символ свободы, карта Азербайджанской Республики и отрывок нашего гимна на ней, графический дизайн государственного флага. Как история образования республики, победа нашей борьбы за независимость изображены голуби, вылетающие на свободу из оцепленной клетки. На оборотной стороне юбилейного денежного знака изображены государственный герб, полумесяц с восьмиконечной звездой и орнаменты, широко распространенные в искусстве шебеке.

Оба юбилейных денежных знака произведены на британском Королевском монетном дворе The Royal Mint.

Э.Рустамов выразил уверенность в том, что представленные денежные знаки займут особое место в коллекциях нумизматов мира.

Завершая свое выступление, председатель Центрального банка еще раз отметил, что школа государственности Гейдара Алиева и впредь на протяжении десятилетий останется идеологическим ядром в прогрессе Азербайджана. Президент страны Ильхам Алиев, являющийся достойным продолжателем этого наследия, своими модернистскими взглядами и впредь успешно будет вести Азербайджан в светлое будущее.