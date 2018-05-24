Болгария о планах по транспортировке грузов через коридор БТК

Болгария планирует транспортировать сельскохозяйственную продукцию, нефтепродукты и химические продукты и другие товары посредством железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс (БTK), сообщили Trend в министерстве транспорта страны, передает Day.Az.

"Болгария расположена на перекрестке традиционных торговых маршрутов между Европой и Азией. Страна имеет развитую транспортную сеть и поддерживает очень хорошее двустороннее и многостороннее сотрудничество со своими соседями в Европе и со странами Азии. Два основных коридора Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) пересекают Болгарию. Развивая западно-восточное направление через Черное море и Турцию, мы фокусируемся на предоставлении транспортных услуг для поддержания торговли со странами Каспийского региона и дальневосточными государствами. И по БТК мы ожидаем транспортировать сельскохозяйственную продукцию, винные изделия, растительные масла, косметику, нефтепродукты и химические продукты", - сказали в министерстве.

Кроме того, в министерстве транспорта заявили, что Болгария активно работает над модернизацией существующих транспортных сетей за счет масштабных инвестиций в этот сектор.

"Расположение страны на перекрестке торговых маршрутов является основным фактором, обусловливающим развитие транзитных перевозок по направлениям трансъевропейских транспортных коридоров", - сказали в министерстве.

"В Болгарии уже завершено строительство большей части железнодорожного коридора, соединяющего порт Бургас с Сербией и Турцией. Полное завершение строительных работ по этому проекту ожидается к 2023 году. В результате активного сотрудничества с Европейской комиссией железнодорожные линии в Турцию и в порт Бургас были включены в основную трансъевропейскую транспортную сеть и строятся за счет европейского финансирования", - сказали в министерстве.

Отметим, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялось 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.