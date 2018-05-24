Collezione Italia отпраздновало свое двухлетие - ВИДЕО

14 мая Collezione Italia отпраздновало свое двухлетие. В мероприятии приняли участие известные дизайнеры столицы, журналисты и известные персоны.

Также на мероприятии руководство компании в связи с двухлетием объявило 50%-скидочную акцию, которая продлится с 14 мая по 14 июня. Таким образом, начиная с 14 мая и в течение месяца, можно приобрести продукцию с 50% скидкой.

Второе нововведение заключается в том, что по завершению основной 50% акции начнет работать так называемая "Зона скидок", где на протяжении года (365 дней) можно приобрести продукцию по большим скидкам. Таким образом без каких-либо условий и на протяжении года на некоторую продукцию будут предоставлены большие скидки.

В шоуруме Collezione Italia - на экспозиционной площади 40 тыс. кв. м - для наших дорогих гостей представлены коллекции легендарных европейских брендов на любой вкус и по любой цене. Здесь можно найти все для дома - мебель, кухню, сантехнику, напольные покрытия, обои, двери, окна, занавеси, освещение, посуду, текстиль.

Пространство Collezione Italia - место не только утонченной роскоши, но и бесконечный материал для творческого поиска индивидуального неповторимого стиля в интерьере.

Для получения подробной информации вы можете посетить наш сайт www.collezioneitalia.az, позвонить по короткому номеру *1100 или же стать подписчиком на официальную страничку Collezione Italia в социальной сети Facebook - https://www.facebook.com/CollezioneIt/.

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