Мужская одежда для отдыха: 5 total look-ов от Albatros - ФОТО

Сильный, спортивный, независимый, самодостаточный - это образ мужчины XXI века. Собираясь в летний отпуск, он берет с собой минимум вещей, которые будут сочетаться между собой, отвечать последним трендам и подходить под разные случаи жизни. Сейчас, когда сезон отпусков уже наступил, а последние дни шопинг-фестиваля еще позволяют сделать покупки со скидками и возвратом части НДС, самое время обновить летний гардероб. Мультибрендовый магазин мужской одежды Albatros предлагает 5 total look-ов для отпуска, с которыми вы спокойно можете уехать отдыхать!

Узкие синие джинсы и пестрая куртка от Armani Exchange с белой футболкой подойдут для городских прогулок. Сникерсы, выдержанные в тех же оттенках, что и куртка, удачно завершают комплект.

В отпускном гардеробе, помимо джинсов и шорт, должна быть минимум одна пара брюк. Не слишком классические, как эти чиносы от Tussardi Jeans. С футболкой Hugo Boss получается веселый каждодневный образ, а поменяв футболку на рубашку, можно отправляться в ресторан.

Шорты и поло - незаменимые составляющие отпускного гардероба. Синие шорты от Hugo Boss c поло такого же цвета от Polo Ralph Lauren и белыми сникерсами от Fred Perry создают морское настроение.

Шорт в отпуске много не бывает - еще одна пара от Hugo Boss в сочетании с задорной рубашкой Armani Exchangе составляют пару в тропическом стиле. А в другой рубашке от Armani Exchange, надетой с джинсами, вы сможете спрятаться от жары под навесом в летнем баре.

Все представленные предметы, а также все, что должно присутствовать в гардеробе мучины - от нижнего белья до костюма, - можно приобрести в сети магазинов Albatros, расположенных по адресам:

Ул. Бакиханова, 26, тел: 0502778081

Ул. Ататюрка, 44, тел: 0502509692

Ул. Рашида Бейбутова, 122В, тел: 0502554464

Ул. Расул Рзы, 3А, тел: 0502296020