Moody's о роли нефтегазового сектора в экономике Азербайджана

Азербайджан по-прежнему сильно зависит от нефтяного экспорта, сказал в четверг эксперт международного рейтингового агентства Moody's Кристиан Фанг на ежегодном саммите по Азербайджану, проходящем в Баку. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Несмотря на то, что, по словам эксперта, в стране проводятся мероприятия по диверсификации экономики, нефтегазовый сектор все еще обладает высокой долей в экономике, в частности в экспорте и доходах правительства.

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