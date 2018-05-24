Moody's о роли нефтегазового сектора в экономике Азербайджана

24 мая 2018 10:36

Азербайджан по-прежнему сильно зависит от нефтяного экспорта, сказал в четверг эксперт международного рейтингового агентства Moody's Кристиан Фанг на ежегодном саммите по Азербайджану, проходящем в Баку. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Несмотря на то, что, по словам эксперта, в стране проводятся мероприятия по диверсификации экономики, нефтегазовый сектор все еще обладает высокой долей в экономике, в частности в экспорте и доходах правительства.

Новость обновляется

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az