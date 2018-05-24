Moody's о роли нефтегазового сектора в экономике Азербайджана
24 мая 2018 10:36 58
Азербайджан по-прежнему сильно зависит от нефтяного экспорта, сказал в четверг эксперт международного рейтингового агентства Moody's Кристиан Фанг на ежегодном саммите по Азербайджану, проходящем в Баку. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Несмотря на то, что, по словам эксперта, в стране проводятся мероприятия по диверсификации экономики, нефтегазовый сектор все еще обладает высокой долей в экономике, в частности в экспорте и доходах правительства.
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